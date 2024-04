Alzheimer Südtirol zu Besuch bei Demenz Liechtenstein

„Pflegegeld“ stand als Thema heuer im Mittelpunkt

2023 trafen sich die Vertreter der Partner-Organisationen im Juni in Berlin und im November in Luxemburg. Dabei wurden die gemeinsamen Problemkreise „Demenz mit Beginn im jüngeren Alter“ und „Diversität“ angegangen und diskutiert. Dazu entstehen derzeit Handreichungen, die Fachleuten, aber auch allen anderen Betroffenen Anregungen bieten sollen.Ein Ziel des Projektes ist nämlich auch die Erstellung von Broschüren, die auf der Basis der einzelnen Erfahrungswerte in den Ländern die Themen umreißen und nachahmenswerte praktische Beispiele dazu aufzeigen.Vor kurzem fand nun das erste Treffen dieses Jahres im Fürstentum Liechtenstein statt. Gemeinsames Thema bildete diesmal das „Pflegegeld“, das in allen Mitgliedsländern als unverzichtbare Hilfestellung für Kranke und deren Angehörige angesehen, aber unterschiedlich gehandhabt wird. Auch dazu soll ein vergleichendes Papier entstehen. Liechtenstein sei in dieser Hinsicht ein vorbildlicher Standort wegen seiner hohen Lebenshaltungskosten und der entsprechend großzügigen Versorgung mit Einrichtungen und finanzieller Ausstattung für Pflege und Betreuung.Der Verein Demenz Liechtenstein mit Stützpunkt in Schaan ist bestens organisiert und verfügt über ein vielfältiges Informations- und Betreuungsangebot für alle Interessierten. Das Erasmus-Programm läuft noch bis Ende März des kommenden Jahres; bis dahin ist noch ein Austauschtreffen in Südtirol geplant.