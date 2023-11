Anti-Mafia-Ermittlungen zwischen Palermo und New York: 17 Festnahmen

Ins Visier der Ermittler sind Familien der sizilianischen Cosa Nostra geraten, die zwischen Italien und den USA illegale Geschäfte abwickelten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. 10 Festnahmen erfolgten in New York, sieben in Palermo.Bei den inkriminierten Straftaten handelt es sich um Mafiaverbindungen, Erpressung und Brandstiftung mit mafiösen Methoden. Die Razzia wurde von der Staatsanwaltschaft von Palermo koordiniert. Die Cosa Nostra ist in Sizilien beheimatet und besteht aus wenigen Familien. Sizilien gilt allgemein als Ursprungsregion der italienischen Mafia.Die Zahl der Cosa-Nostra-Mitglieder wird derzeit auf rund 5000 geschätzt. Drogenhandel und Erpressung von Schutzgeldern ist nach wie vor eine ihrer Haupteinnahmequellen, doch setzen sich immer mehr Unternehmer gegen die kriminellen Organisationen zur Wehr.