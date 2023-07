Aufräumarbeiten nach Unwetter – Nächste Gewitter am Dienstag

Das Haus in Geiselsberg wurde vermurt. - Foto: © FFW

Der Furkelbach am Sonntagmorgen: Klein und ruhig wie immer. Gestern riss er noch 5 von 7 Brücken mit. - Foto: © privat

Aufräumarbeiten am Pisciadù-Parkplatz

So sieht es vom Inneren eines Autos aus, das von der Gerölllawine am Pisciadù-Parkplatz getroffen wurde. - Foto: © FFW

Gewitter am Dienstag

Vor allem im oberen Pustertal richtete das Unwetter enorme Schäden an. In Olang in der Fraktion Geiselsberg zum Beispiel trat der Furkelbach über die Ufer und wurde zu einem reißenden Strom. Der Bach riss 5 von 7 Brücken mit. Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun, um den Schlamm und den Schutt wegzuräumen. Auch Bevölkerungsschutz-Landesrat Arnold Schuler hat sich vor Ort ein Bild der Lage gemacht.„Die derzeit geschlossene Landesstraße zum Furkelpass kann am Nachmittag wieder geöffnet werden“, erklärt der Direktor der Landesabteilung Straßendienst, Philipp Sicher, „Rettungsfahrzeuge und auch der Milchwagen kommen jetzt schon durch“.Der Furkelbach ist am Sonntagmorgen wieder klein und unscheinbar wie immer. Man kann sich kaum vorstellen, dass der Bach nur wenige Stunden zuvor 5 Brücken mitgerissen hat.Auch am Grödner Joch richteten die Unwetter Schaden an. Am Samstagabend löste sich eine Gerölllawine und begrub auf dem großen Pisciadù-Parkplatz mehrere Autos. Glücklicherweise kamen keine Menschen zu Schaden.Am Sonntagmorgen wurden die verschütteten Autos mit einem großen Bagger von der Gerölllawine befreit.Auf Twitter schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin, dass es ab heute eine 2-tägige Gewitterpause gibt. Am Sonntag und Montag wird's recht sonnig mit einigen Wolken.„Ab Dienstag geht es dann wieder weiter. Nächste Front, nächste Gewitter“, schreibt Peterlin. Die Sonne wird nur zeitweise scheinen. Kurz besser wird es am Mittwoch, während es am Donnerstag und Freitag wieder vermehrt regnet.Die Temperaturen erreichen am heutigen Sonntag Höchstwerte zwischen 23 und 31 Grad. Richtung Ende der Woche kühlt es etwas ab.