Autobahn wieder offen – Staatsstraße und Pusterer Bahnlinie bleiben gesperrt

Endlich rollt der Verkehr auf der Autobahn wieder. Nachdem die Nordspur der Autobahn am Nachmittag bei Sterzing wegen des starken Schneefalls gesperrt werden musste, ist sie nun wieder offen. Der Verkehr kommt aber nur langsam in Fahrt: Noch immer gibt es 6 Kilometer Stau, wie die Verkehrsmeldezentrale berichtet.Während auf der Brennerautobahn der Verkehr wieder ins Rollen kommt, bleibt die Brenner Staatsstraße wegen Lawinengefahr weiterhin gesperrt. Wann sie wieder befahrbar sein wird, ist derzeit noch unklar.Bis morgen geschlossen hingegen bleibt die Pusterer Bahnlinie, so die Verkehrsmeldezentrale. Ein Baum, der auf die Gleise gefallen war, führte zu einem Stromausfall auf der Linie (STOL hat berichtet). Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Bahnstrecke Lienz-Innichen ist hingegen in Betrieb.