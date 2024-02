Bahnlinie Bozen-Meran am Sonntag teilweise gesperrt

Schienenersatzdienst mit Bussen

Am Sonntag, 18. Februar 2024 ist die Bahnlinie zwischen Bozen und Meran von 9 Uhr bis 15 Uhr gesperrt. Die Betreibergesellschaft für das Schienennetz (RFI) führt in diesem Zeitraum Wartungsarbeiten durch.Während der Dauer der Sperre wird ein Schienenersatzdienst mit Bussen angeboten. Es starten zeitgleich jeweils 2 Busse, mit der Nummer B200 gekennzeichnet.Der „Expressbus“ B200 fährt auf der Hin- und Rückfahrt über die Schnellstraße MeBo und hält an folgenden Bahnhöfen: Bozen, Untermais und Meran.Der zweite Bus fährt zwischen dem Bahnhof Meran und dem Bahnhof Bozen und wieder zurück. Die Zughaltestellen Bozen Süd und Kaiserau werden von den Ersatzbussen nicht bedient, in Siebeneich halten die Busse bei der Schule, in Gargazon im Dorfzentrum. In den Ersatzbussen ist keine Fahrradmitnahme möglich.Den Fahrplan für den Schienenersatzverkehr finden Sie hier . Auc