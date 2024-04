Banküberfall in Innsbruck: Täter bewaffnet und flüchtig

Die Polizei habe eine Alarmfahndung eingeleitet, bestätigte ein Polizeisprecher der APA entsprechende Medienberichte. Der männliche Täter sei zu Fuß geflüchtet.Es werde in der Bank sowie im Umfeld ermittelt. Nähere Details über Tathergang, Beute oder etwaige Verletzte waren noch nicht bekannt.Das Bankinstitut befindet sich im Osten der Stadt am Mitterweg. Die Polizei richtete Straßensperren ein.Vor rund 2 Wochen ist es in Südtirol ebenfalls zu einem bewaffneten Banküberfall gekommen: 2 Männer überfielen eine Sparkassenfiliale und flüchteten mit dem erbeuteten Geld – rund 2000 Euro.