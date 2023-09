Die 6-jährige Anna (Name von der Redaktion geändert) hat völlig richtig gehandelt: Als ihr am Freitag gegen 13 Uhr in der Weggensteinstraße ein fremdes Paar in einem weißen Auto an der Ecke Weggenstein-/Cavourstraße in Bozen Süßigkeiten angeboten hat, lehnte sie ab. Trotzdem haben die Unbekannten versucht, der Schülerin die Süßigkeiten schmackhaft zu machen und sie damit zu locken.Da sich der Vater der Schülerin noch in Sichtweite befand, konnte er die Situation beobachten und hat sich sofort an die Ordnungskräfte gewandt. „Diese haben bestätigt, dass in letzter Zeit an anderen Orten in der Stadt 2 weitere Vorfälle dieser Art gemeldet worden sind“, berichtet Christina Holzer, die Direktorin der Goetheschule.Schulen, Ordnungshüter und Politik sind informiert und haben auch schon reagiert.