Bis zu 37 Grad: Stärkste Hitzewelle des Sommers – Ab heute Warnstufe Orange

Achtung, es wird sehr heiß

Ab Dienstag gilt Warnstufe Rot

Wir befinden uns mitten in der dritten und gleichzeitig stärksten Hitzewelle des Sommers. In Bozen werden am Sonntag bis zu 37 Grad Celsius erwartet. Aufgrund der extremen Temperaturen wurde für den heutigen Sonntag im Unterland, dem Überetsch, im Etschtal und im Raum Bozen die Hitzewarnstufe Orange ausgerufen.Die Agentur für Bevölkerungsschutz warnt: Vor allem ältere oder isoliert lebende Menschen, kleine Kinder und chronisch Kranke sind durch die extrem hohen Temperaturen gefährdet. Aber auch alle anderen sollten die Hitze nicht unterschätzen.Noch heißer soll es in den kommenden Tagen werden. In den oben genannten Gebieten könnten sogar 38 Grad Celsius erreicht werden. Deshalb wird die Warnstufe am Dienstag dort noch einmal auf die höchste Stufe Rot angehoben.Ingesamt dauert die stärkste Hitzewelle des Sommers mit voraussichtlich 6 bis 7 Tagen sehr lange, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Allerdings macht der Landesmeteorologe darauf aufmerksam, dass eine Hitzewelle in der zweiten Augusthälfte etwas anderes sei, als eine Hitzewelle im Juni oder Juli. „Zwar werden auch diesmal hohe Temperaturen gemessen, aber die Nächte sind bereits länger und so kann es etwas besser abkühlen“, so Peterlin.Überdurchschnittlich warm ist es derzeit auch auf den Bergen. Auf der Punta Penia, dem höchsten Punkt am Massiv der Marmolata, wurde am Samstag eine Rekordtemperatur von 13,3 Grad Celsius gemessen.