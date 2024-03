Bologna: Mutter und ihre 3 Kinder sterben bei Brand

In der Nacht auf Freitag war am Stadtrand von Bologna ein Feuer ausgebrochen. 3 Kinder, Zwillinge im Alter von 2 Jahren und ein 6-Jähriger, starben bei dem Brand . Die Mutter der Kinder sollte schwer verletzt ins Krankenhaus Maggiore gebracht werden. Die 32-Jährige rumänischer Herkunft erlag noch im Krankenwagen ihren Verletzungen.Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein Kurzschluss in einem elektrischen Heizgerät die Ursache für den Brand gewesen sein könnte. Die Wohnung wurde von der Polizei beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen sollen Aufschluss über die Brandursache geben.Im Einsatz standen die Polizei mit Spurensicherung, Feuerwehr und die Rettungskräfte. Auch die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.