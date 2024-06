Bozen: Dreister Diebstahl und Flucht aus Hausarrest

Mann flieht aus Hausarrest – Fahndung

Die Carabinieri waren gerade in der Gegend um den Bahnhof im Einsatz, als sie auf einer Bank einen jungen Menschen weinend vorfanden. Er beklagte, dass ihm sein Mobiltelefon gestohlen worden sei. Er konnte die Diebin grob beschreiben, woraufhin sich die Ordnungshüter auf die Suche machten.Sie konnten die Frau, die nicht damit rechnete, dass sie so schnell aufgespürt wird, schließlich ausfindig machen und nahmen ihr die Diebesbeute wieder ab. Der Tathergang konnte daraufhin rekonstruiert werden. So saß die bereits polizeibekannte Frau auf derselben Bank wie der Jugendliche, dem sie in einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit das Smartphone entriss und in Richtung Stadtzentrum floh.Die Carabinieri konnten dem Bestohlenen sein Handy schließlich zurückgeben. Dieser zeigte sich äußerst dankbar.Eine weitere Suche nach einer geflohenen Person in der Landeshauptstadt verlief bisher weniger erfolgreich. Bei einer Routinekontrolle in der Wohnung eines in Südtirol ansässigen ausländischen Staatsbürgers, der unter Hausarrest steht, mussten die Carabinieri feststellen, dass dieser die Flucht ergriffen hatte. Sofort leiteten die Beamten die Fahndung ein, die bisher aber erfolglos verlief.Indes wurde eine Erhöhung der Reststrafe beantragt, was dazu führen könnte, dass der Mann ins Gefängnis überstellt wird.