Bozen: 45-Jähriger schlägt Ehefrau und entführt 7-jähriges Kind

Vater mit Kind bei Bekanntem untergetaucht

2 Streifen der Carabinieri Bozen wurden bereits am vergangenen Samstag zu einem Mehrfamilienhaus im Neubruchweg gerufen. Dort sei ein Familienstreit entbrannt. Vor Ort begannen die Ermittler unmittelbar mit der Klärung des Sachverhaltes.Nach einer ersten Rekonstruktion stellte sich heraus, dass ein ausländisches Ehepaar in einen heftigen Streit geraten war: Der Ehemann (45) hatte in betrunkenem Zustand seine Frau (37) verbal und körperlich angegriffen und sie verletzt, nachdem diese nach Hause gekommen war. Anschließend habe der Mann die Flucht ergriffen und dabei eines ihrer beiden minderjährigen Kinder im Alter von 7 Jahren mitgenommen.Den Carabinieri konnten Kontakte und Bekanntschaften des Mannes zügig auszuforschen: So gelang es ihn und das Kind in der Wohnung eines befreundeten Italieners im Viertel Don Bosco ausfindig zu machen.Der 45-Jährige wurde aufgrund des Übergriffs auf seine Frau wegen „Misshandlung in der Familie“ auf freiem Fuß angezeigt. Das 7-jährige Kind wurde in der Kaserne wieder in die Obhut der Mutter übergeben.Der Kommandant der Carabinieri Bozen , Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone, betont: „Die Carabinieri sind täglich im Einsatz, um den Bürgern zu helfen, vor allem den so genannten schwachen Bevölkerungsgruppen, die oft in Familien leben, die Schauplatz von Misshandlungen werden.“