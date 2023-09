Angreifer wurden von Polizeibeamten überwältigt

Seit Monaten haben sich rund 20 Obdachlose unter dem Autobahnviadukt in der Trientstraße niedergelassen. Dieses illegale Zeltlager hat immer wieder für Ärger gesorgt.Am Donnerstag nun hat ein Großaufgebot an Ordnungskräften von Polizei, Carabinieri, Finanzwache und Stadtpolizei das Zeltlager geräumt.Zwischenzeitlicher drohte die Situation außer Kontrolle zu geraten, da sich einige Bewohner des Lagers versuchten zur Wehr zu setzen.Unter anderem ging ein Einwanderer auf einen Journalisten los. Der Angreifer wurden von Polizeibeamten überwältigt und in die Quästur gebracht.