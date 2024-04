Bozen: Mutiger Bürger hält Handydieb fest und hilft bei Festnahme

Eine 75-jährige Frau, die in der Rittner-Straße in Bozen lebt, war einen kurzen Moment unachtsam und ließ ihr Handy auf einer Mauer in der Rittner-Straße nieder. Ein 39-jähriger tunesischer Staatsbürger nutzte die Gelegenheit, schnappte sich das Telefon und flüchtete in Richtung Pascoli-Straße, während die ältere Dame versuchte, ihm zu folgen und um Hilfe rief.Ein ghanaischer Bürger, der sich in der Nähe befand, beobachtete die Szene und hörte die Hilfeschreie der Frau. Er nahm sofort die Verfolgung des Diebes auf und konnte ihn nach wenigen Metern stoppen.Trotz heftiger Gegenwehr des Täters, der den Verfolger mit 2 Faustschlägen ins Gesicht traf, ließ der mutige Bürger nicht nach und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Danach nahmen die Polizisten den bereits vorbestraften Dieb fest und zeigten ihn wegen Raubes an.