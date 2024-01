Bozen: Vater und Sohn wegen Drogenhandels angezeigt

Im Rahmen eines Einsatzes zur Bekämpfung des Drogenhandels im Gebiet Don Bosco/Casanova sind 2 italienische Staatsbürger, Vater und Sohn, festgenommen worden.Der Sohn war bereits in der Vergangenheit wegen Drogenbesitzes angezeigt worden. Bei einer neuerlichen Haus- und Personendurchsuchung haben Mitarbeiter der Abteilung Drogenbekämpfung der Mobilen Einsatztruppe weiteres belastendes Material gefunden.In dem vom Vater betriebenen Tabakladen wurde ein Hektogramm Haschisch, dass in einem Tresor aufbewahrt worden war, gefunden. Außerdem wurde eine Pistole gefunden und beschlagnahmt. Zusätzlich wurden ca. 2500 Euro in bar sichergestellt, bei denen es sich vermutlich um den Erlös aus dem Verkauf anderer illegaler Substanzen handelt.Schlussendlich wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Generalstaatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen beide Personen wegen Besitzes zum Zweck des Handels mit Betäubungsmitteln an und den Vater auch wegen unerlaubten Waffenbesitzes.