Bozen: Weniger Geburten und negativer Migrationssaldo

17 Geburten und 66 Todesfälle weniger als im Vorjahr

Aurora und Leonardo als beliebteste Vornamen für Neugeborene

Am 31.12.2022 lebten 106.107 Personen in der Stadt Bozen. Davon waren 51,8 Prozent Frauen (54.959) gegenüber 51.148 Männern (48,2 Prozent). Der Anteil der Bürger der Landeshauptstadt an der Gesamtbevölkerung der Provinz Bozen beträgt 19,9 Prozent.Dies geht aus der aktualisierten Ausgabe 2023 von „Bozen - Die Stadt in Zahlen" hervor. Die Broschüre enthält Zahlen, Daten und Fakten zu den Bereichen Territorium, Bevölkerung, Umwelt, Gesundheit und Soziales, Verkehr, Bildung, Kultur, Freizeit, Wirtschaft, Bauwesen und Gemeindeverwaltung.Im Jahr 2022 wurden im Standesamt 828 Lebendgeburten registriert, das sind 17 Geburten weniger als im Vorjahr (-2,0 Prozent). Die relative Geburtenrate liegt bei 7,8 Lebendgeburten pro 1.000 Einwohner und damit unter dem Vorjahreswert (7,9 Geburten pro 1000 Einwohner).Im Jahr 2022 starben 1.203 Bürger, 66 weniger als 2021 (-5,2 Prozent). Daraus ergibt sich ein Verhältnis von 11,3 Sterbefällen pro 1000 Einwohner; im Jahr 2021 lag sie mit 11,9 höher. Der Abwärtstrend des natürlichen Saldos, das heißt die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen, setzt sich fort und bleibt 2022 mit -375 negativ.Die häufigsten Vornamen der im Jahr 2022 Geborenen sind Aurora und Leonardo. Im Jahr 2022 sind 3.250 Personen nach Bozen eingewandert, das sind 79 (2,5 Prozent) mehr als im Jahr zuvor. Auch im Vergleich zu 2021 sind die Auswanderungen deutlich gestiegen (+8,7 Prozent). Insgesamt verließen im Jahr 2022 3369 Personen die Stadt.Der Wanderungssaldo, das heißt die Differenz zwischen Zu- und Abwanderungen, lag Ende 2022 bei -119 Personen; 2021 betrug er +72. Zum ersten Mal seit den 1990er Jahren (der letzte negative Saldo wurde 1995 mit -367 Einheiten verzeichnet) war der Wanderungssaldo negativ. Das Durchschnittsalter steigt weiterhin leicht an und liegt bei 45,2 Jahre bei den Männern und 47,0 Jahre bei den Frauen.