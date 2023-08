Branzoll: Lieferwagen prallt auf Pkw und landet im Graben – 2 Personen verletzt

Der Fahrer eines schwarzen Volkswagens wurde bei dem Unfall erheblich verletzt. - Foto: © FFW Branzoll

Aufwendige Bergung: Bevor der Kleinlaster mit einem Kran aus dem Graben gehoben werden kann, muss ein Baum gefällt werden. - Foto: © FFW Branzol

Der Lieferwagen landete im Wasser. - Foto: © FFW Branzoll

Gegen 14.30 Uhr kam es südlich von Branzoll, kurz nach der Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall. Dabei prallte ein Lieferwagen aus bisher ungeklärter Ursache von hinten seitlich auf einen Pkw. Nach dem heftigen Aufprall landete der Kleinlaster mit Kühlzelle in einem Graben.Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der Fahrer des Lieferwagens konnte sich nach dem Sturz in den Graben selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Der Fahrer des Autos musste von den Sanitätern des Roten Kreuzes aus seinem schwarzen Volkswagen befreit werden. Er zog sich bei dem Unfall erhebliche Verletzungen zu.Die 2 Männer wurden nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz in das Krankenhaus von Bozen gebracht.Die Freiwillige Feuerwehr von Branzoll kümmert sich um die Aufräumarbeiten. Die Bergung des Kleinlasters dürfte wohl noch etwas länger dauern. „Um das Fahrzeug mit einem Kran befreien zu können, muss zuerst ein Baum gefällt werden“, sagt Christian Defranceschi, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Branzoll zu STOL. Wie auf den Unfallbildern zu sehen ist, landete der Lieferwagen hinter mehreren Bäumen in einem Wassergraben, direkt neben einer Apfelwiese.Der Verkehr wird an der Unfallstelle einspurig geregelt. Es bildete sich ein leichter Rückstau von etwa einem Kilometer. Die Wehrleute gehen davon aus, dass die aufwendige Bergung des Fahrzeugs noch mindestens bis 17 Uhr dauert.Auch die Carabinieri und der Straßendienst sind vor Ort.