Brixen: 4 Verletzte bei schwerem Unfall auf der Brennerautobahn

Der Fahrer des Lieferwagens wurde in seiner Kabine eingeklemmt. - Foto: © FFW Brixen

Mit hydraulischen Rettungsgeräten befreiten die Wehrleute den Fahrer aus der Kabine. - Foto: © FFW Brixen

Die Wehrleute befreiten den Fahrer. - Foto: © FFW Brixen

Der Unfall passierte im Baustellenbereich bei der Einfahrt der Industriezone Brixen. - Foto: © FFW Brixen

Der Alarm ging um 2.08 Uhr ein. Ersten Informationen zufolge war der Kurier-Lieferwagen Richtung Norden unterwegs, als er bei der Einfahrt der Industriezone Brixen auf das Baustellenfahrzeug prallte, in dem 3 Arbeiter saßen. Der Fahrer des Lieferwagens wurde in seiner Kabine eingeklemmt. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus.Die Wehrleute befreiten den Fahrer mit hydraulischen Rettungsgeräten aus der Kabine. Die Sanitäter und der Notarzt versorgten ihn an der Unfallstelle. Anschließend wurde er schwer verletzt in das Krankenhaus von Brixen gefahren.Die 3 Arbeiter im Baustellenfahrzeug wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Auch sie wurden in das Krankenhaus Brixen gebracht.Anschließend kümmerten sich die Wehrleute um die Aufräumarbeiten.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Vahrn und Brixen, das Weiße Kreuz der Sektion Brixen und der Sektion Klausen, der Notarzt, die Straßenpolizei und die Autobahnmeisterei.