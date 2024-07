Brixen: Zechpreller von Hotelangestellten verfolgt und gestellt

41-Jähriger schlägt Polizisten

Für Zechpreller klicken Handschellen

Quästor erlässt Ausweisungsdekret

Gegen 13 Uhr sollen sich die beiden Hotelgäste aus dem Staub gemacht haben, ohne für ihre Rechnungen aufzukommen. Die Angestellten des Brixner Hotels setzten daraufhin den Notruf ab und nahmen die Verfolgung auf: Während einem Mann die Flucht gelang, konnten sie den anderen fassen, heißt es in einer Aussendung der Quästur Vor Ort angelangt, identifizierten die Beamten den Mann, der äußerst aggressiv auf sie reagiert, sie beleidigt und angegriffen haben soll: Der 41-jährige Marokkaner mit zahlreichen Vorstrafen soll die Beamten mit mehreren Schlägen an unterschiedlichen Stellen verletzt haben.Die Polizisten nahmen ihn aufgrund von Beamtenbeleidigung, Gewalt und Widerstand gegen öffentliche Beamte und weil er nicht bezahlt hatte fest. Unter anderem war der Mann bereits wegen Beamtenbeleidigung, Misshandlung in der Familie, Diebstahls und Körperverletzung vorbestraft.Da der 41-Jährige bereits zahlreiche Vorstrafen vorzuweisen hat, hat Quästor Paolo Sartori einen Ausweisungsbescheid gegen ihn erlassen. Die Ausweisung soll nach der Freiheitsstrafe erfolgen.