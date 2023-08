Brückeneinsturz in Indien fordert mindestens 17 Tote

Die Rettungsarbeiten, rund 21 Kilometer von der Hauptstadt Aizawl des nordöstlichen Bundesstaats Mizoram entfernt, dauerten demnach noch an. Das Büro von Premierminister Narendra Modi kündigte kurz nach dem Unglück Entschädigungszahlungen auf Twitter (X) an. Das ist in Indien bei Unfällen in Zusammenhang mit der Infrastruktur üblich. So gebe für die Angehörigen der Toten je 200.000 Rupien (2209,95 Euro), Verletzte sollen je etwa 50.000 Rupien bekommen.