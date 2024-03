Bruneck: Blutspuren überführen Wohnungseinbrecher

Noch gilt die Unschuldsvermutung

Der Verdächtige brach im Januar 2023 die Fenstertüren auf und drang in die Wohnungen ein. Dort stahl er Gegenstände, Goldschmuck und Bargeld.Die Carabinieri fanden in einer der Wohnungen Blutspuren und führten mehrere biologische Tests durch, die an die Sondereinheit RIS in Parma übermittelt wurden. Dadurch konnte ein genetisches Profil erstellt werden, dass den 32-jährigen Mann überführte.Gegen den Mann wird nun wegen der Straftaten ermittelt. Weitere Ermittlungen laufen im Zusammenhang mit ähnlichen Diebstählen im selben Zeitraum im Hochpustertal.Nach geltendem Recht gilt für den Verdächtigen die Unschuldsvermutung, bis seine Schuld durch ein unwiderrufliches Urteil nachgewiesen ist (Richtlinie 2016/343/EU), so die Carabinieri abschließend in einer Aussendung.