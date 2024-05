3-jähriges Kind in Nordtirol an Unterernährung gestorben

Kind tot in Wohnung aufgefunden

Die Eltern des Buben wurden wegen Mordverdachts festgenommen. 3 weitere Kinder des Paares im Alter von einem Jahr, 3 und 6 Jahren wurden in die Obhut der Kinder- und Jugendhilfe übergeben.Als die Polizei am Montag in die Wohnung des ebenfalls anwesenden österreichischen Ehepaares gekommen war, sei das Kind bereits tot gewesen, hieß es. Rettungskräfte konnten nichts mehr für das Kind tun.