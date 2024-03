Carabinieri nehmen Supermarktdieb fest

„ Carabinieri sind schnell zur Stelle“

Der Vorfall ereignete sich bereits vor einer Woche: Die Carabinieri waren wegen eines versuchten Raub überfalls zu einem Lidl-Geschäft in der Bozner Pfarrhofstraße gerufen worden. Dort hatte ein Mann laut Angaben der Ermittler versucht, mehrere Produkte zu stehlen – darunter auch eine Windjacke.Im Anschluss sei es zu einem Streit zwischen dem Mann ausländischer Herkunft und einem Sicherheitsbediensteten des Supermarktes gekommen.Vor Ort zeigten die Carabinieri den Verdächtigen wegen räuberischen Diebstahles an und brachten ihn ins Bozner Gefängnis.Der Kommandant der Bozner Carabinieri Stefano Esposito Vangonge betont in einer Aussendung: „Ich bin wirklich zufrieden mit der Arbeit, die die Carabinieri täglich leisten, vor allem im Zusammenhang mit dieser Festnahme: Der Vorfall hatte in den vergangenen Tagen für Aufsehen und Besorgnis unter den Bürgern gesorgt, da der Täter Gewalt angewandt hat und das in einem Geschäft, das von vielen Familien aufgesucht wird.“„Ich möchte den Bürgern versichern, dass die Carabinieri immer schnell zur Stelle sind“, so Vangonge weiter. Häufig lese man in den sozialen Medien, von Sicherheitsproblemen, „aber in Wirklichkeit sind die Maßnahmen zur Bekämpfung der Kriminalität konkret und unmittelbar. Es braucht nur ein wenig Zeit, um die Bevölkerung zu informieren“, betont der Carabinieri-Kommandant.Vangonge ruft dazu auf, Quellen und die Authentizität von Nachrichten genau zu prüfen und Sie sich nicht auf die sozialen Medien zu verlassen, „wo eine Kultur der Desinformation herrsche.“