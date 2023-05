Das qualmende Laster: Neue Formen eines alten Problems

Rauchen gerät aus der Mode, Nikotin bleibt ein Problem

Nach den neuesten Daten vom Februar 2022 schwankt der Anteil der Jugendlichen, die angeben, im letzten Monat mindestens an einem Tag geraucht zu haben, zwischen einem Prozent (im Alter von 11 Jahren), 8 Prozent (im Alter von 13 Jahren) und 24 Prozent (im Alter von 15 Jahren). Das teilt das Forum Prävention mit.Mädchen im Alter von 15 Jahren rauchen mehr als ihre männlichen Altersgenossen: 29 Prozent der Mädchen (im Vergleich zu 20 Prozent der Burschen) haben im letzten Monat mindestens einen Tag geraucht. 2017/18 waren es noch 32 Prozent bei den Mädchen und 25 Prozent der Burschen.Das Rauchen von Zigaretten ist bei jungen Menschen rückläufig – der Konsum von anderen Nikotinprodukten wie Vapes oder Nikotinbeutel scheint heute hingegen verbreiteter zu sein, schreibt das Forum Prävention. (Was besonders Vapes für Jugendliche so gefährlich macht, lesen Sie hier.) Die Hintergründe und Konsummotive für den regelmäßigen Konsum seien oftmals dieselben: zur Regulierung von Stress und unangenehmen Gefühlen, aber auch zur Leistungssteigerung.„Am heutigen Weltnichtrauchertag können wir also nicht mehr allein von Tabakkonsum sprechen, sondern von vielfältigen Konsumformen unterschiedlichster Produkte auf Basis von Tabak und Nikotin. Dies stellt für die Prävention eine große neue Herausforderung dar: Die neuen Nikotinprodukte werden von den Produzenten massiv beworben obwohl gesundheitliche Gefahren und Abhängigkeitsrisiko bestehen bleiben“, warnt das Forum Prävention.