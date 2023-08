Die letzte Hitzewelle ist im Anmarsch

Es wird wieder heiß: Über 35 Grad Celsius

Am heutigen Nachmittag entstehen wohl beginnend mit 15 Uhr erste einzelne Gewitterzellen in den Bergen. Im Etschtal und Unterland wird es aber auch am Nachmittag strahlend sonnig sein. Gegen Abend können ab 19 Uhr aber auch hier teils heftige Gewitter niedergehen.„Wahrscheinlich lösen Gewitterzellen in der Texelgruppe am Abend dann die Gewitter im Süden Südtirols aus. Entstehen 'zu wenig' Gewitterzellen in den Bergen und die dabei auslaufende Kaltluft ist zu wenig ausgeprägt, gibt es auch keine Gewitter in den Haupttälern“, erklärt Hobbymeteorologe Florian Schmalzl auf Florian's Wetterseite.Schwerpunkt der Gewitter vermutet er im Schlerngebiet, im Eggental und am Regglberg. Es sei aber nicht überall Regen zu erwarten, da keine richtige Front über das gesamte Land ziehe.Bereits die vergangen Tage hat sich abgezeichnet was Südtirol demnächst blüht: der Sommer kommt mit voller Wucht zurück. In den kommenden Tagen soll es ähnlich heiß weitergehen mit bis zu 35 Grad und mehr. Landesmeteorologe Dieter Peterlin bestätigt: „Die dritte und letzte Hitzewelle des Sommers steht an.“Normalerweise seien die Temperaturen ab Mitte August schon langsam am abklingen, heuer allerdings sehe dies anders aus. Vor allem ab dem „Wochenende erwarten uns die heißesten Tage des Jahres mit deutlich mehr als 35 Grad“, wie der Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Social Media Plattform X verlauten lässt.