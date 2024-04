Die Kälte ist vorbei - Am Wochenende bis zu 25 Grad möglich

Dieser Hagel verursachte an Fahrzeugen zum Glück keine Schäden. - Foto: © Erwin Tscholl

Ab jetzt wird es wärmer

Bis zu 25 Grad am Wochenende möglich

Das ganze Wochenende über hat es geregnet in Südtirol – viel geregnet. Am gestrigen Ostermontag dann der Höhepunkt: Hagel und Gewitter.Wie der Marlinger Hobbymeteorologe Florian Schmalzl mitgeteilt hat, hat es gegen 18 Uhr im Vinschgau und in Passeier und zuletzt gegen 20 Uhr im Unterland (Neumarkt) Hagelschläge gegeben.Die Gewitter mit Hagel zogen vom Vinschgau und das Passeiertal über Meran und Marling bis nach Lana.Zudem hagelte es in Hafling, Welsberg und im Überetsch und Unterland – in Kaltern, Neumarkt und Tramin. Hagelschlag sei im April zwar selten, aber nicht ungewöhnlich, sagt Schmalzl.Zudem kam es aufgrund der starken Niederschläge vielerorts zu Hangrutschungen und Steinschlägen, wie etwa in Auer, wo ein riesiger Felsbrocken in eine Tischlerei rammte (Hier lesen Sie mehr dazu).Ab dem heutigen Dienstag kommt es zu einer Wetterbesserung. Zunächst hält sich über einigen Tälern wie dem Pustertal und Eisacktal Hochnebel, aber auch sonst ziehen ein paar dichtere Wolken durch.Im Tagesverlauf wird es zunehmend sonnig, am Nachmittag entstehen ein paar Quellwolken mit einzelnen Schauern in den Bergen. Es wird wieder deutlich milder mit Höchstwerten zwischen 11 und 19 Grad.Am morgigen Mittwoch werden die Wolken vorübergehend dichter, ganz vereinzelt sind ein paar Regentropfen möglich.Der Donnerstag bringt eine Mischung aus Sonne und Schleierwolken. Am Freitag gibt es zunächst gebietsweise Hochnebel, danach wird es sonnig mit hohen Wolkenfeldern.Auch am Samstag scheint abgesehen von morgendlichen Hochnebeln die Sonne. Am Wochenende könnte das Thermometer erstmals in diesem Jahr die 25-Grad-Marke erreichen.