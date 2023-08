Südtirol: Heftige Gewitter nach Ende der Hitzewelle möglich

„Am Freitag und Samstag einige mitunter kräftige Gewitter möglich“

Temperaturen bis zu 37 Grad Celsius haben in dieser Woche wohl ganz Südtirol ins Schwitzen gebracht. Damit soll aber schon bald Schluss sein: Wie berichtet, gehen die Temperaturen in den kommenden Tagen zurück.Für Montag wird ein Kälteeinbruch um 10 bis 15 Grad erwartet. Im Hochgebirge muss man sogar mit Schneefall rechnen (Hier lesen Sie mehr dazu). Mit dem Ende der Hitzewelle steigt nun allerdings auch die Gewitterneigung in Südtirol. „Mit dem markanten Luftmassenwechsel steigt auch das Unwetterpotenzial an“, so Peterlin.Am Freitag und Samstag sind einige mitunter kräftige Gewitter möglich, von Sonntag auf Montag bildet sich ein Genuatief mit ergiebigem Regen, Wind und einer nachhaltiger Abkühlung“, informiert Landesmeteorologe Dieter Peterlin.