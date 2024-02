Entsetzen in Lungiarü/Campill: Tourist stürzt vom Balkon und stirbt

Was genau geschehen ist, ist noch nicht klar: Der Sturz ereignete sich gegen 23 Uhr. Der Mann stürzte vom Balkon der Unterkunft, in der er mit seinem Sohn im Teenageralter, seinem Bruder und seinem Neffen die Ferien verbrachte.Bilder einer Überwachungskamera zeigen das folgenschwere Unglück. Sie zeigen auch, dass sich der Urlauber noch bis 2 Uhr früh schwerverletzt einige Meter weit geschleppt hatte, bevor er leblos liegen geblieben war. Er schaffte es nicht, jemanden auf sein Unglück aufmerksam zu machen. Niemand bemerkte sein Martyrium. Erst am Morgen gegen 5 Uhr fand man den leblosen Körper – für jede Rettung war es zu spät.Der zugezogene Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Die Carabinieri von Mareo/St. Vigil in Enneberg und Bruneck ermitteln.