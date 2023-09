Erdbeben der Stärke 4,8 nahe Florenz

Menschen auf der Straße

Es war 5.10 Uhr, als in der Gemeinde Marradi in der Provinz Florenz die Erde zu beben begann. Ein Erdbeben der Stärke 4,8 verzeichnete das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie anschließend auf seiner Internetseite, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Das Epizentrum des Bebens wurde rund 3 Kilometer südwestlich der Gemeinde mit rund 3000 Einwohnern lokalisiert.Wie das Institut mitteilt, folgten auf das Erdbeben 8 weitere Nachbeben binnen 35 Minuten, das stärkste davon erreichte eine Stärke von 2,8.In Marradi wurden viele Einwohner von dem Beben aus dem Schlaf gerissen. Wie die Ansa meldete, liefen viele Menschen auf die Straße, glücklicherweise gibt es allerdings keine Berichte über Verletzte oder Sachschäden. Der Zivilschutz der Stadt Florenz beobachte die Situation genau, teilt dieser auf seiner Internetseite mit. Bei der Feuerwehr gingen zahlreiche Anrufe von besorgten Bürgern ein.Das Erdbeben war auch weit über die Gemeinde hinaus spürbar, so auch in der benachbarten Emilia-Romagna.