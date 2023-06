Fast 700 Migranten erreichen Lampedusa in der Nacht

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Morgen berichtete, kamen fast 700 Menschen auf der Insel an. Es wurden demnach insgesamt 14 Anlandungen registriert. Die Boote seien entweder ohne Hilfe am Hafen angekommen oder die Menschen h√§tten vor der Insel gerettet werden m√ľssen. Am Tag davor waren bereits mehr als 1200 Menschen angekommen ‚Äď seit Mittwoch erreichten somit fast 2000 Migranten Lampedusa.Zehn der 14 Boote aus der vergangenen Nacht starteten von der tunesischen K√ľstenstadt Sfax aus, meldete Ansa weiter. Ein weiteres aus Kerkenna, auch in Tunesien, und drei andere machten sich von Libyen aus auf den Weg. Die Menschen wurden auf der Insel in ein Erstaufnahmelager gebracht. Das Migranten-Camp, das f√ľr rund 400 Menschen Platz hat, ist laut Ansa mit den nun mehr als 2000 Menschen √ľberf√ľllt.Lampedusa liegt zwischen Sizilien und Nordafrika, von Sfax ist die Insel knapp 190 Kilometer entfernt. Viele Menschen versuchen immer wieder mit Booten aus Tunesien und Libyen √ľber das zentrale Mittelmeer nach Lampedusa, Malta, Sizilien oder auf das italienische Festland zu gelangen. Das Innenministerium in Rom z√§hlte in diesem Jahr bereits mehr als 61.200 Menschen, die auf Booten Italien erreichten ‚Äď im Vorjahreszeitraum waren es rund 27.300.Bei den Versuchen der Menschen, √ľber das Mittelmeer nach Europa zu kommen, kommt es mitunter zu verheerenden Bootsungl√ľcken. Vor rund zwei Wochen waren vor der K√ľste Griechenlands Hunderte Migranten ertrunken, die von Libyen nach Italien √ľbersetzen wollten.