Feldthurns: 80-Jähriger im Wald schwer verletzt gefunden

Ins Krankenhaus Bozen überstellt

H. M., ein Bauer aus Feldthurns (80), wollte am Freitagnachmittag mit einem kleinen Traktor 2, 3 Baumstämme aus dem Wald oberhalb seines Hofes zu seiner Hofstelle ziehen. Bergwärts Wandernde passierten die Waldstelle, an der er arbeitete.Im Zuge der Arbeiten oder der Fahrt dürfte der Mann dann mit seinem Traktor auf dem steilen Waldweg weggerutscht und etwas vom Weg hinausgekommen sein. Ein Baum verhinderte das Umkippen des Traktors.Die selben Wanderer wurden auf ihrem Rückweg auf den neben dem Traktor liegenden Mann aufmerksam und setzten den Notruf ab. Die Bergrettung Brixen traf als erste am Unfallort ein. Angesichts des Gesundheitszustandes des Mannes alarmierten die Bergretter den Notarzt nach, der bodengebunden mit einem Rettungspfleger zum Unfallort eilte.Nach der Erstversorgung trugen die Bergretter den Verletzten in der Trage zur Brixnerstraße, wo er dem Weißen Kreuz Brixen übergeben werden konnte. Diese fuhren H. M. in das Krankenhaus Brixen, wo die Verletzungen als lebensgefährlich eingestuft wurden. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung auf die Intensivstation gebracht.In der Zwischenzeit zog die Feuerwehr Feldthurns den Traktor zurück auf den Waldweg. Anschließend fuhren sie diesen samt Holzladung zum Hof des Bauern zurück.Gestern wurde bekannt, dass H. M. für eine Operation am Becken in das Krankenhaus Bozen überstellt wurde.Dies ist der zweite folgenschwere Unfall mit einem Traktor, dessen Nachricht Südtirol an diesem Donnerstag erschüttert. Am Mittwochabend ist der 22-jährige Dan Zelger am Gobhof oberhalb von Leifers bei der Arbeit tödlich verunglückt.