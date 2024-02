Felssturz auf der A22: Schutzwall fast fertig

machte sich die Brennerautobahngesellschaft in enger Zusammenarbeit mit den Technikern des Landes Südtirol daran, den gesamten Bereich abzusichern.Der größte Teil des Materials war von den 3 Steinschlagschutznetzen zurückgehalten worden, die vorausschauend zum Schutz der Fahrbahn errichtet worden waren. Die Räumungsarbeiten an der Felswand sind nunmehr abgeschlossen, sodass der geräumte und von instabilem Material befreite Hang vollständig gesichert ist: Die Arbeiten zur Anbringung von Schutznetzen an der Oberseite werden mit Verankerungen und dem Anbringen von Seilen abgeschlossen.Der Schutzbau im Tal, ein 7,5 Meter hohes Bauwerk mit dem unmittelbar nach dem Felssturz begonnen wurde, ist nun fast fertiggestellt. 4 Meter davon konnten mit dem Material vor Ort errichtet werden, dazu kommen weitere 3,5 Meter der neuen Steinschlagschutzmauer, die über der ersteren errichtet wurden um den Schutz der Fahrbahn zu gewährleisten.Um diese Arbeiten ausführen zu können, wird derzeit für beide Fahrtrichtungen nur die Südspur der Autobahn benutzt. Angesicht des äußerst beruhigenden Gesamtbildes und des hervorragenden Fortschrittes der Arbeiten wird jedoch erwartet, dass in den ersten Tagen der nächsten Woche die Nordspur wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.