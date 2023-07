Festnahme nach Gruppenvergewaltigung einer Touristin bei Eiffelturm

Die 27 Jahre alte Frau sei um ein Uhr nachts von insgesamt 5 Männern angegriffen worden, berichtete die Zeitung „Le Parisien“.Die Frau sei alkoholisiert gewesen und in einem Krankenhaus behandelt worden. Im April sei am selben Ort bereits eine junge deutsche Touristin Opfer eines Vergewaltigungsversuchs geworden. Ein pakistanischer Straßenhändler habe die Polizei informiert. Der Täter wurde im Juni zu 2 Jahren Haft verurteilt.Die rechtskonservative Bezirksbürgermeisterin Rachida Dati bekräftigte ihre Forderung, den Park Champ de Mars, in dem sich der Eiffelturm befindet, nachts abzusperren. In Paris werden die meisten Parks über Nacht abgesperrt, unter anderem die Tuilerien.