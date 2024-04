Fielmann-Erben: Durch Schicksalsschlag Teil der Reichsten der Welt

Familien-Unternehmen

2,5 Milliarden schwer

Auch Marc und Sophie-Luise Fielmann werden seit Kurzem auf der Liste des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ unter den Reichsten der Welt erfasst. Trotz dieser erfreulichen Nachricht ist der Anlass ein trauriger:Ihr Vater Günther Fielmann war im Januar im Alter von 84 Jahren verstorben. Das hinterlassene Erbe lässt die Fielmann-Geschwister nun auf der „Forbes-Liste“ nachrücken.Marc Fielmann ist laut der deutschen Tageszeitung „Bild“ schon länger im Vorstand des Familien-Unternehmens tätig, nachdem sein Vater und Firmengründer sich allmählich aus dem Geschäft zurückzog.Sophie-Luise hingegen studiert derzeit Wirtschaftspsychologie in London und arbeitete bereits in Niederlassungen des Unternehmens. Aber auch für sie komme eine Zukunft im Unternehmen in Frage: In einem Interview mit der deutschen Tageszeitung „Die Welt“ gab sie an, sie sei „für eine Führungsrolle prädestiniert“.Marc Fielmanns Vermögen wird laut „Forbes“ auf etwa 2,5 Milliarden Euro geschätzt. Damit platziert er sich auf Platz 1238,93 der Reichsten der Welt, genauso wie 83 andere Milliardäre. Das geerbte Fielmann-Imperium besteht aus mehr als 1000 Geschäften und etwa 23000 Beschäftigten.