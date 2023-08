Flammeninferno auf Hawaii: Zahl der Todesopfer steigt auf 53

Die Insel Lahaina brennt. - Foto: © APA/afp / RICHARD OLSTEN

Biden sichert Katastrophenhilfe zu

Nach den verheerenden Busch- und WaldbrĂ€nden auf der Insel Maui ist die Zahl der Todesopfer auf 53 angestiegen. Am Donnerstag seien weitere 17 Opfer gefunden worden, gab der Bezirk Maui am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) bekannt. Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, sprach nach einem Rundgang durch den völlig ausgebrannten KĂŒstenort Lahaina von der „wahrscheinlich grĂ¶ĂŸten Naturkatastrophe" in der Geschichte des US-Bundesstaates Hawaii.Green erinnerte an das Jahr 1960, als Hawaii von einem Tsunami getroffen wurde. Die Flutwelle forderte damals 61 Menschenleben. Mit Blick auf die Flammenkatastrophe in Maui sagte Green, dass die Zahl der Toten wohl noch ansteigen werde. Viele Hundert HĂ€user seien zerstört worden. Der Sachschaden gehe in die Milliarden. Der Wiederaufbau von Lahaina werde Jahre dauern.US-PrĂ€sident Joe Biden sagte am Donnerstag Hawaii Katastrophenhilfe der Regierung zu. Die Betroffenen der verheerenden BrĂ€nde sollen finanzielle UnterstĂŒtzung vom Bund bekommen. Green appellierte auch an Inselbewohner und Hotelbetreiber, Betroffene aufzunehmen. Tausende Menschen brĂ€uchten jetzt UnterkĂŒnfte. Nach Angaben des BĂŒrgermeisters des Bezirks Maui, Richard Bissen, war der Westen der Insel am Donnerstag weiterhin ohne Strom und Wasserversorgung.Auf Maui und der Nachbarinsel Hawaii waren am Dienstag mehrere Feuer ausgebrochen, die von starken Winden schnell verbreitet wurden. Nach Mitteilung der Behörden konnte das Feuer in Lahaina bis Donnerstagnachmittag zu 80 Prozent unter Kontrolle gebracht werden.