Florenz: Noch immer keine Spur von 5-jähriger Kataleya – „Entführung möglich“

Eine Nachbarin erzählt

Aufnahmen von Überwachungskameras werden überprüft

Die Carabinieri haben mit 2 Spürhunden eine groß angelegte Suche nach einem Mädchen (5) peruanischer Herkunft eingeleitet, das am Samstag im Florentiner Stadtteil Novoli verschwunden war. Die Mutter gab an, dass das Kind, Kataleya Mia Alvarez, nirgends zu finden war, als sie von der Arbeit nach Hause kam.Eine Nachbarin berichtete, das Mädchen habe mit ihrer Tochter in einem Innenhof des illegal besetzten Gebäudes gespielt, in dem Migrantenfamilien leben. Die Kinder hätten miteinander gestritten, ihre Tochter sei daraufhin nach Hause zurückgekommen. Sie dachte, dass auch das vermisste Kind zu ihren eigenen Verwandten zurückgekehrt sei.Der Chef der Carabinieri in der Provinz Florenz, Gabriele Vitagliano, sagte, dass „alle Hypothesen“ im Zusammenhang mit dem Fall geprüft würden. Er schließe nicht die Möglichkeit aus, dass das Mädchen entführt worden sei.Das Gebäude, in dem die Familie des Kindes lebt, ist ein von Migranten besetztes ehemaliges Hotel, das gründlich durchsucht wurde.Auch die Mülltonnen vor dem Haus wurden auf der Suche nach nützlichen Indizien in Augenschein genommen. Auch die Aufnahmen von Videoüberwachungskameras werden zurzeit geprüft.„Wir verfolgen die Suche nach dem kleinen Mädchen mit größter Aufmerksamkeit und stehen in ständigem Kontakt mit den Carabinieri. Wir sind besorgt, wir fühlen mit der Mutter und vertrauen auf die Arbeit der Polizeikräfte“, betonte Dario Nardella, Bürgermeister von Florenz.