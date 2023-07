Flug Mailand-New York: Hagel zerschlägt Flugzeugnase – Notlandung in Rom

Hagel sorgt für Schäden an der Maschine. - Foto: © ANSA / TWITTER Vola Milano Malpensa [MX

Der heftige Wolkenbruch, der am frühen Montagnachmittag über Mailand und der Lombardei niederging, hat auch den Passagieren eines Fluges von Malpensa nach New York Unannehmlichkeiten bereitet. Eine Boeing 767-300 der Delta Airlines 185, die um 12.50 Uhr vom Flughafen Malpensa gestartet war, wurde nämlich beim Überfliegen des Himmels über Novara beschädigt, nachdem sie von einem heftigen Hagelsturm getroffen worden war. Die Maschine wurde daher nach Rom Fiumicino umgeleitet, wo sie um 13.55 Uhr ohne weitere Probleme landete.Wie das Flugzeugunternehmen mitteilte, wurde der Flug zum römischen Flughafen umgeleitet, „nachdem er nach dem Start auf ungünstige Wetterbedingungen gestoßen war“. Die Landung in Fiumucino war „sicher und die Passagiere stiegen normal aus“. „Das Flugzeug hat während des schlechten Wetters einige Schäden erlitten, die von unserem lokalen Wartungsteam überprüft werden“, so das Unternehmen.