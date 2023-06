Frühsommerlich warm, Sonne, örtliche Gewitter: Große Hitze bleibt weiter aus

Es bleibt frühsommerlich mit lokalen Gewittern

Frühsommerliche Temperaturen, Sonne und örtliche Gewitter: So zeigte sich das Wetter in den letzten Tagen und so wird es auch in der kommenden Woche weitergehen. Das Wetter in Südtirol wird nämlich von warmen, aber etwas labil geschichteten Luftmassen bestimmt.Am Samstagvormittag schien verbreitet die Sonne. In Bozen stiegen die Temperaturen dann wieder auf 30 Grad Celsius an. Warm war es auch in Brixen und Meran mit jeweils 29 Grad. Am Nachmittag können sich einige Quellwolken bilden. Regenschauer sind vereinzelt möglich. Im Großteil des Landes bleibt es aber trocken.Nahezu unverändert bleibt das Wetter auch am Sonntag. Lokale Hochnebelfelder am Morgen lösen sich rasch auf und während der Fronleichnam-Prozession, die in vielen Dörfern stattfindet, dürfte verbreitet die Sonne scheinen. Die Höchstwerte reichen von 22 bis 30 Grad Celsius. Am Nachmittag und am Abend können sich in einzelnen Landesteilen wieder Gewitter bilden.Auch am Montag und am Dienstag folgen auf Sonnenschein am Morgen örtliche Gewitter am Nachmittag, schreibt der Landeswetterdienst. Am Mittwoch und am Donnerstag bleibt es sonnig. Vereinzelt sind Gewitter möglich. Laut Landeswetterdienst reichen die Höchstwerte dann von 19 bis 28 Grad Celsius.Insgesamt bleibt das Wetter in Südtirol also nahezu unverändert. Die große Hitzewelle bleibt weiterhin aus.