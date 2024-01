Geheimdienstvertreter: Pakistan greift Ziele im Iran an

Der pakistanische Geheimdienstvertreter sprach am Donnerstag von Angriffen gegen ‚Äěanti-pakistanische militante Gruppen‚Äú in dem Nachbarland. Iranische Staatsmedien berichteten von Explosionen rund um die Stadt Saravan im S√ľdosten des Landes, die nahe der Grenze zu Pakistan liegt. Drei Frauen und vier Kinder seien get√∂tet worden.Pakistan hatte dem Iran am Mittwoch vorgeworfen, bei einem Luftangriff auf sein Territorium 2 Kinder get√∂tet zu haben. Als Reaktion auf den Angriff berief die Regierung in Islamabad ihren Botschafter in Teheran zur√ľck. Der Iran sprach von einem Angriff gegen die sunnitischen Jihadistengruppe Jaish al-Adl, der sich nicht gegen Pakistani gerichtet habe.