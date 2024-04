Gestohlenes Parfüm für Drogen: 33-Jähriger angezeigt

Der 33-Jährige aus Foligno geriet am gestrigen Mittwochnachmittag in den Fokus der Ermittler. Er ist bereits polizeibekannt und mehrfach wegen erschwertem Diebstahl , Waffenbesitz und Drogendelikten vorbestraft.Bei einer Kontrolle in der Nähe der Rombrücke trafen die Polizisten den Mann mit einer Einkaufstasche an, die mit 51 Parfümflaschen, Deorollern und Rasierschaumtuben gefüllt war. Auf die Frage, was der Mann mit diesen Produkten vorhabe, konnte er keine plausible Antwort geben. Außerdem hatte er keinen Kassenbon bei sich.Auf Nachfrage der Staatspolizisten gestand er schließlich, dass die ein Bekannter, an dessen Namen er sich nicht mehr erinnere, die Waren in einer Drogerie in Bozen gestohlen hatte. Er selbst habe sie nun bei einem Dealer gegen Drogen eintauschen wollen.Die Polizisten beschlagnahmten daraufhin die Kosmetikprodukte und überbrachten sie wieder dem Besitzer der Drogerie. Für den 33-jährigen Italiener setzte es eine Anzeige wegen Hehlerei. Außerdem verhängte der Quästor von Bozen , Paolo Sartori, aufgrund seiner zahlreichen Vorstrafen ein 4-jähriges Aufenthaltsverbot für die Landeshauptstadt.