Gewalt und Drohungen im Supermarkt: Eine Festnahme in Bozen

Der Vorfall hat sich am vergangenen Dienstag in einem Eurospar-Supermarkt in der Bozner Romstraße ereignet. Laut Angaben der Carabinieri hatte dort ein polizeibekannter Nicht-EU-Bürger versucht, Waren aus dem Supermarkt zu entwenden, indem er sie unter seiner Kleidung versteckte. Der Mann soll unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben.Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkte den versuchten Diebstahl und forderte den Verdächtigen zur Herausgabe der Waren auf. Der Täter bedrohte ihn daraufhin und warf mehrere Weinflaschen aus den Regalen. Beim Verlassen des Supermarktes versuchte er außerdem, den gerade bezahlten Einkauf eines Kunden an sich zureißen und lieferte sich mit ihm ein kurzes Handgemenge.Dem Sicherheitsmann gelang es allerdings den Randalierer zu überwinden und ihn bis zum Eintreffen der Carabinieri festzusetzen. Aber selbst als die Ermittler eingetroffen waren, beruhigte sich der Mann nicht, leistete Widerstand und gab Beschimpfungen von sich Auch auf dem Weg in die Kaserne verhielt er sich weiterhin unkooperativ und leistete Widerstand. Aufgrund dieses Verhaltens wurde der Mann wegen „Widerstandes gegen die Polizei“ festgenommen. Außerdem werden ihm versuchter Raub und Sachbeschädigung zur Last gelegt.