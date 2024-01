Grippewelle in Südtirol bis in den Februar hinein

„Eine sehr starke Grippe und wir haben sehr viele Kranke“

„Bei Verwandtenbesuchen haben sich viele angesteckt“

Patienten erholen sich oft nur langsam

Seit Mitte Dezember behandelt Dr. Simon Kostner in seinen Ambulatorien in Wolkenstein und St. Ulrich viele Patienten, die an einer Grippe erkrankt sind. „Noch lässt es nicht nach. Es sind gleich viele Patienten wie in den vergangenen 3 Wochen“, erzählt Dr. Kostner.Dem kann die Brixner Ärztin Dr. Claudia Petroni nur zustimmen. „Es ist wirklich eine sehr starke Grippe und wir haben sehr viele Kranke. Darunter sind auch viele junge Patienten, also von 20 bis 50 Jahren.“ Einige über 50-Jährige würden sich impfen lassen oder hätten Antikörper, die jüngeren hingegen nicht. Sie würde es deshalb besonders erwischen. Der Lananer Amts- und Hausarzt Dr. Domenico Bossio berichtet von vielen Kindern, die zurzeit die Grippe haben.Gestartet ist die Grippewelle kurz vor Weihnachten, jetzt haben wir einen Höhepunkt. Ganz sicher zur Verbreitung der Viren beigetragen haben die vergangenen Festtage. „Bei Verwandtenbesuchen haben sich viele angesteckt“, berichtet Dr. Petroni. „Das zieht sich sicherlich bis Februar noch durch“, ergänzt Dr. Bossio. Die Betroffenen würden unter Halsweh, Schnupfen, Husten und hohem Fieber leiden, schildern die Ärzte. Auch Übelkeit, Kopf- und Gliederschmerzen seien Symptome der Erkrankung.Viele Patienten, die zu Dr. Domenico Bossio kommen, würden ihm erzählen, dass sie noch nie eine so starke Grippe hatten. „Die Patienten erholen sich nicht leicht. Sie sind nicht nach kurzer Zeit wieder fit. Es braucht Wochen, bis sie wieder in Schwung kommen.“ Von den ersten Symptomen würde es etwa 7 bis 10 Tage dauern, bis sie wieder verschwinden. „Die Leute sind nicht sofort arbeitsfähig, einige schon, viele nicht.“