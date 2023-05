Heftiges Gewitter am Gardasee – Torbole mit Hagelkörnern bedeckt

Das Unwetter mit starkem Wind sei rasch zu einem Hagelsturm geworden, der lange Zeit anhielt, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa. Das Gewitter habe zu großen Überschwemmungen geführt. Nach dem Hagel sah es in der Stadt Torbole so aus, als hätte es geschneit.Die „Gardesana“ war wegen des starken Gewitters unbefahrbar. Auch andere Straße waren vom Unwetter betroffen und wurden überschwemmt.Obwohl zu der Jahreszeit viele Touristen in der Gegend sind, wurde bei dem Unwetter glücklicherweise niemand verletzt. Auch größere Schäden sind nicht bekannt.