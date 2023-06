Horrorunfall während Online-Challenge: 5-Jähriger tot

Challenge für Youtube zum Unfallzeitpunkt

Der schwere Unfall ereignete sich am Mittwochabend in Casal Palocco, südwestlich der italienischen Hauptstadt.Ein 20-Jähriger saß am Steuer eines Geländewagens des Marke Lamborghini, der für 2 Tage gemietet worden war. Mit an Bord waren 4 weitere junge Männer.Dann kam es zu dem folgenschweren Unfall: Mit voller Wucht kollidierte der Geländewagen frontal mit einem Smart. Laut der Nachrichtenagentur Ansa gab es keine Anzeichen für ein Bremsmanöver. In den Unfall verwickelt war zudem ein dritter Wagen.Im Smart saß eine Mutter mit ihren beiden Kindern, die sie gerade vom Kindergarten abgeholt hatte: Für den 5-jährigen Jungen kam nach dem Aufprall jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte führten eine Herzdruckmassage durch und brachten ihn anschließend in das „Grassi“-Krankenhaus in Ostia. Die Ärzte in der Notaufnahme konnte allerdings nur noch den Tod des Kindes feststellen.Die 29-jährige Mutter und die 3-jährige Schwester des 5-Jährigen wurden schwer verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Sant'Eugenio gebracht. Ihr Zustand sei zwar ernst, sie seine aber außer Lebensgefahr, wie die Ansa meldet.Der Vater des toten Jungen soll laut Medienberichten zu Fuß zur Unfallstelle geeilt sein und auf den Lenker des Geländewagens losgegangen sein. Passanten hielten ihn zurück.Die beteiligten Fahrzeuge wurden beschlagnahmt und die örtliche Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der beim Fahrer des Geländewagens durchgeführte Alkoholtest war negativ. Die Staatsanwaltschaft in Rom hat gegen ihn Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr aufgenommen.Die Ermittler haben die Mobiltelefone der Insassen des Lamborghini beschlagnahmt. Wie die italienische Tageszeitung „Corriere della Sera“ berichtet, soll es sich bei den 5 jungen Männern um eine Gruppe von YouTubern handeln, die auf der Videoplattform einen Kanal mit 600.000 Abonnenten und mehr als 152 Millionen Aufrufen betreiben. Um Spenden ihrer Zuseher zu erhalten, beteiligt sich die Gruppe an verschiedenen Online-Herausforderungen. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll die Gruppe eine solche Challenge ausgeführt haben: Sie wollten 50 Stunden im Lamborghini verbringen.Dies bestätige laut Ansa auch ein kurzer Clip, der vor dem Zusammenstoß im Internat auftauchte. Zu sehen sind darin die 5 jungen Männer, einer sagt: „Der zweite Tag im Lamborghini, bis jetzt ist alles gut“.Die Ermittler müssen nun abschließend klären, mit welcher Geschwindigkeit die beteiligten Fahrzeuge unterwegs waren und ob der Zustand der Fahrbahn, auch angesichts des starken Regens der vergangenen Tage, einen Einfluss auf die Dynamik des Unfalls gehabt haben könnte. Die Hypothese steht im Raum, dass der Unfalllenker durch den Dreh eines Videos für die sozialen Medien abgelenkt war, als es zu dem Zusammenstoß kam.