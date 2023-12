Hundekämpfe nahe Rom: 5 Personen angeklagt

Die Kämpfe sollen von einem 21-Jährigen organisiert worden sein. Fünf Personen wurden in der Stadt Aprilia südlich von Rom angezeigt.Zum Schlag gegen die Gruppe hatten Ermittlungen von „Stop Animal Crimes Italia“ geführt, einer Bewegung, die sich auf nationaler Ebene gegen Tierverbrechen einsetzt.Einige Vierbeiner hatten Narben und zerfetzte Ohren. Einer der Pitbulls war mit einem knapp einem Meter langen Seil an einen Baum gebunden, ein anderer hatte ein verletztes Auge. Der Schäferhund wies Bisswunden auf, teilten die Behörden am Samstag mit.Die vom Veterinäramt untersuchten Tiere wurden beschlagnahmt und in einem Tierheim untergebracht. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden die Hunde nur alle 10 Tage gefüttert. Die grausamen Vorführungen fanden sogar auf der Straße statt.Hundekämpfe sind in Italien ein florierendes Geschäft, mit dem sich Mafia-Clans immer mehr bereichern. Vor allem in Süditalien bescheren die illegal organisierten Kämpfe skrupellosen Banden hohe Gewinne.