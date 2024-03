Im Friaul bebt die Erde: Auch in Südtirol spürbar

In Norditalien hat am Mittwochabend die Erde gebebt. Laut dem Staatlichen Institut für Geophysik und Vulkanologie lag das Epizentrum in rund 10 Kilometern Tiefe in der Gemeinde Socchieve bei Pordenone. Dabei wurde eine Stärke von 4,5 registriert.Eine Magnitude von 4,8 , um 22:19 Uhr im Raum Villa Santina registriert wurde, meldete hingegen der Österreichische Erdbebendienst, wurde um 22:19 Uhr im Raum Villa Santina eine Magnitude von 4,8 registriert.Die Erdstöße waren auch in Südtirol zu spüren: So etwa in Bozen, im Vinschgau oder auch im Pustertal. Auch im österreichischen Bundesland Kärnten sei das Beben „schwach bis deutlich“ spürbar gewesen.Eine knappe halbe Stunde später (22:45 Uhr) ereignete sich ein Nachbeben (Magnitude 2,6). Dieses sei in Kärnten ebenfalls „schwach“ wahrgenommen worden.Derzeit liegen keine Meldungen über verletzte Personen oder Sachschäden vor.