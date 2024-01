Im Urlaub: Trentiner Feuerwehrmann klettert zum Löschen auf brennenden Balkon

Ihm half – so berichten die lokalen Zeitungen – sein Bruder, der als Polizeiinspektor in Vibo Valentia arbeitet.Der Eigentümer der Wohnung, Argento Leandro, schrieb an die Freiwillige Feuerwehr von Gardolo, um die Geschichte zu erzählen und Giammona zu danken. „Ein großartiges Beispiel für Werte wie Einsatz und Hilfsbereitschaft“, sagte Leandro und erklärte, dass kein Mitglied seiner Familie im Haus war, als das Feuer ausbrach.Es ist noch nicht bekannt, ob es durch Feuerwerkskörper oder einen Kurzschluss verursacht wurde. „Die Leitung der Feuerwehr von Gardolo ist stolz auf den Geist der Selbstlosigkeit, den Roberto auch außerhalb des Dienstes gezeigt hat und der die Feuerwehr auszeichnet“, so der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Gardolo, Tiziano Pojer, in einer Mitteilung.