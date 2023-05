Italien: Obst wird teuer, Rückgang der Fruchtbestände um 20 Prozent nach Unwettern

Apfelwiesen wurden überflutet. - Foto: © APA/afp / ANDREAS SOLARO

Das von der Katastrophe betroffene Gebiet ist mit seinen mehr als 50.000 landwirtschaftlichen Betrieben unbestritten für Qualitätslebensmittel bekannt: „Es ist noch nicht möglich, den tatsächlichen Schaden zu beziffern, der durch die starken Regenfälle entstanden ist, aber in der gesamten Versorgungskette und auf nationaler Ebene erwarten wir in den kommenden Wochen ein echtes Erdbeben in unserem Sektor, mit einem Anstieg der Preise und einem Rückgang der Produktverfügbarkeit“, sagt der Präsident von Italmercati, Fabio Massimo Pallottini.Die Überschwemmung hat saisonale Produkte wie Birnen, Äpfel, Pflaumen, Kiwis und Weinreben, die sich in der vollen Reifephase befinden, zerstört, „so dass es erst in den nächsten Wochen zu einem allgemeinen Rückgang der Qualität und Quantität von Obst und Gemüse kommen wird, der mit einem Anstieg der Kosten einhergeht“, erklärt Pallottini und stellt klar, dass der Anstieg der Obst- und Gemüsepreise in diesen Tagen nicht mit der Überschwemmung zusammenhängt, da zu dieser Zeit die nationale Nachfrage aus anderen Gebieten kommt.Die Großmärkte, um die sich mehr als 3000 Unternehmen und 26.000 Arbeitsplätze gruppieren, so Pallottini abschließend, „haben sich einmal mehr als Sicherheitsnetz für den Agrar- und Ernährungssektor erwiesen, indem sie in diesen schwierigen Tagen für Kontinuität in der gesamten Lieferkette gesorgt haben.