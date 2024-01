Jetzt wird es frostig: Kalte Temperaturen in ganz Südtirol

Lawinengefahr bleibt weiter auf Stufe 3

Sonne erwartet sich Landesmetereologe Peterlin am heutigen Dienstag vor allem im Pustertal. Ansonsten bleibt es landesweit den ganzen Tag über eher bewölkt, mit einigen Hochnebelfeldern in den höheren Lagen.Mit einer Mischung aus Sonne und Wolken geht es am morgigen Mittwoch flächendeckend weiter und es bleibt trocken. Die Temperaturen liegen heute und morgen weiterhin den ganzen Tag unter 0: die höchsten Temperaturen reichen von minus 2 Grad Celsius bis 6 Grad Celsius.Besonders kalt wird es in Bruneck (minus 8 Grad) und Sterzing (minus 10). Mit einigen Plusgraden ist hingegen in den tieferen Lagen zu rechnen. Ab Donnerstag wird es bis zum Wochenende zunehmend sonnig und teils wolkenlos. Schnee ist auf Weiteres nicht zu erwarten.„Grund für die frostigen Minusgrade ist der aktuelle Nordföhn, der seit Montag kühle Luft ins Land bringt und für einige Tage bei uns bleibt“, sagt Peterlin gegenüber STOL.Trotz der sinkenden Temperaturen bleibt die Lawinengefahr in Südtirol weiterhin erheblich. Die Hauptgefahr liegt laut dem Lawinenreport der Euregio Tirol bei frischem Triebschnee, der schon ältere Schneeansammlungen leicht auslösbar macht. Zudem besteht eine ernstzunehmende Gefahr von trockenen Lockerschneelawinen auch im Bereich der Waldgrenze. Besonders in Gebieten mit viel Wind.