Jugendliche werfen Steine auf Straße und Geschäfte – Polizei schreitet ein

Jugendliche belästigen Anwohner

In der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums ging am gestrigen Nachmittag die Meldung ein, dass eine Gruppe Jugendliche im Semirurali Park in Bozen Steine gegen Schaufenster sowie auf die öffentliche Straße warfen und damit sowohl Passanten als auch vorbeifahrende Autos gefährdeten.Sofort machten sich mehrere Polizeistreifen zum Ort des Geschehens auf, wo die Beamten 6 Minderjährige anhielten, die alle in der Gegend wohnten. Einer von ihnen wurde als Urheber der Steinwürfe erkannt und aus diesem Grund bei der Staatsanwaltschaft des Jugendgerichts Bozen angezeigt.Zu einem weiteren Einsatz wurden die Staatspolizisten dann am Donnerstagabend in einem Wohnblock in Kaiserau gerufen. Dort hatten Bewohner die Belästigung durch mehrere Jugendliche , die nicht in der Gegend wohnen, gemeldet. Die Gruppe habe sich mehrfach aggressiv gegenüber den Anwohnern gezeigt.Das Einschreiten der Polizeieinheit führte zur Identifizierung von 12 Personen (einige waren volljährig, andere minderjährig). Sie wurden von den Polizisten abgeführt und zu korrektem und respektvollem Verhalten aufgefordert.Derzeit wird die mögliche Anwendung persönlicher Präventionsmaßnahmen durch den Quästor, Paolo Sartori, geprüft wird.