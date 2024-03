Mehr Sicherheit in Bozen: Gemeinde und Carabinieri intensivieren Kooperation

Direkter Draht zwischen Stadtpolizei und Carabinieri

Beim Arbeitstreffen zwischen Vizebürgermeister Konder und Oberstleutnant Vangone wurde unter anderem die enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung und den Carabinieri bekräftigt.Bei dieser Gelegenheit wurden Kooperationsmöglichkeiten erörtert und definiert, welche Risikogebiete der Landeshauptstadt einer intensiveren Beobachtung unterzogen werden müssen. Das Ziel: Die gefühlte Sicherheit der Bürger steigern.Nachdem die Kontroll- und Präventionsmaßnahmen der Carabinieri im betroffenen Gebiet resümiert wurden, besprachen der Vizebürgermeister und der Carabinieri-Kommandant die bestehenden Synergien zwischen Carabinieri und Gemeindepolizei.So wurden im vergangenen Jahr bereits mehrere Operationen durchgeführt, etwa die Räumung von Lagern unter Brücken und entlang von Flüssen, aber auch zur Bekämpfung von Drogenhandel.Nun wolle man die Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen weiter intensivieren sowie einen direkten Kontakt herstellen, um in bestimmten Situationen rascher reagieren zu können.Der Kommandant der Carabinieri-Kompanie, Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone, zeigte sich sehr zufrieden: „Die Gemeinde an unserer Seite zu haben, die auf die Sicherheitsaspekte der Stadt achtet, ist für die Carabinieri ein großer Mehrwert.“So sei es möglich, Problemsituationen rasch zu erkennen – noch bevor sie eskalieren. „Ich danke dem Vizebürgermeister für seine Unterstützung und bin sehr zuversichtlich, dass es uns gemeinsam gelingen wird, die Sicherheit in Bozen für alle Bürgerinnen und Bürger zu stärken“, so Oberstleutnant Vangone.„Die Aussage ,Die Ordnungskräfte sind immer an Ihrer Seite' unterstreicht ihre grundlegende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ruhe in der Stadt“, ergänzt Vizebürgermeister Stephan Konder und dankte der Bozner Carabinieri Kompanie und seinem Team „für ihr Engagement und ihren täglichen Einsatz.“Das Treffen habe ihnen die Möglichkeit gegeben, sich über verschiedene Fragen zum Thema Sicherheit in der Stadt auszutauschen, und „um uns in Zukunft noch besser abstimmen zu können. Die Stadtverwaltung wird sich stets dafür einsetzen, zum Wohlbefinden aller Bürgerinnen und Bürger beizutragen“, so Konder abschließend.